POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Durmersheim - Graffiti Unbekannte machten sich am Mittwoch im Laufe des Tages in Durmersheim an einer öffentlichen Toilettenanlage zu schaffen. Sowohl die Türen als auch die Wände wurden mit Graffiti beschmiert. Es entstand Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Der Polizeiposten Bietigheim hat die Ermittlungen übernommen.

Rastatt - Ungewöhnlicher Diebstahl Zwei Spiegelkappen eines BMW wurden am Mittwoch zwischen 14.30 und 23.10 Uhr in der Ottersdorfer Straße in Rastatt entwendet. Über den Verursacher liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Rastatt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07222-7610.

Rastatt - Notlage vorgetäuscht Im Kurvenbereich der Ausfahrt an der Anschlussstelle Rastatt-Nord stellte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Bühl am Mittwoch gegen etwa 10.30 Uhr einen Kia mit bulgarischem Kennzeichen fest, bei welchem die Warnblinklichter eingeschaltet waren. Die Fahrerin, welche sich außerhalb des Fahrzeugs befand, sprach mit einem anderen Autofahrer durch dessen geöffnetes Beifahrerfenster. Beim Erkennen der Polizei stieg sie jedoch unvermittelt in ihr Auto und fuhr davon. Wenige Minuten später konnte sie kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die 43-jährige Rumänin die Notlage lediglich vorgetäuscht hatte. Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell