POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden - Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Verhängnisvolles Bedürfnis

Ein dringendes Bedürfnis brachte am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr den Fahrer eines LKW auf der A5 dazu, sein Sattelzuggespann am Ende des Beschleunigungsstreifes der Tank- und Rastanlage Baden-Baden zu parken. Etwa 20 Minuten ließ der 44-Jährige die Beamten der Autobahnpolizei Bühl warten. Eine Anzeige wurde vorgelegt.

Sinzheim - Schnelle Unfallaufnahme

Zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 15.30 Uhr hatten es die Beamten Verkehrspolizei nicht weit, als der 60 Jahre alte Fahrer eines LKW in der Sinzheimer Landstraße in eine Kontrollstelle der Verkehrspolizei geriet. Beim Verlassen der Kontrollstelle übersah er einen vor dem Fahrzeug befindlichen Blumentrog, welcher dabei umfiel. Am LKW entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Bühl - Nachtruhe gestört

Ein Anrufer teilte am Donnerstag gegen 02.40 Uhr über Notruf mit, dass sich ein Unbekannter im Hausflur seines Mehrfamilienhauses aufhalten und an jede Wohnungstür klopfen würde. Die Polizeistreife aus Bühl fuhr daraufhin in die Gartenstraße und kontrollierte den Unbekannten. Der Mann war mit der Bahn von Karlsruhe nach Bühl gefahren, da er Streit mit zwei anderen Personen hatte und sich nun verfolgt fühlte. Die Beamten führten mit dem 39-Jährigen ein belehrendes Gespräch und zeigten ihm den Weg zum Bahnhof.

Bühl - Auffahrunfall

Ein 32-jähriger Autofahrer war auf der L85 unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Bühl-Vimbuch abbiegen. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf einen an der Ampel wartenden Ford auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro, verletzt wurde niemand.

