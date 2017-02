POL-OG: Offenburg - Unfall mit Folgen

Offenburg (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen in der Sofienstraße Ecke Goethestraße wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug auf der Goethestraße in Richtung Rammersweier Straße unterwegs und stieß an der Kreuzung zur Sofienstraße mit einem BMW zusammen. Der BMW war mit hoher Geschwindigkeit auf der Sofienstraße in Richtung Schillerplatz unterwegs. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und ins Klinikum Offenburg eingeliefert. Ein mitfahrender Hund wurde durch den Zusammenstoß getötet. Durch die abgewiesenen Unfallfahrzeuge sowie herumfliegende Fahrzeugteile wurden noch weitere vier geparkte Autos zum Teil erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell