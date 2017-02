POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Auf allen Vieren

Passanten meldeten der Lahrer Polizei am Mittwochabend gegen 19 Uhr einen betrunkenen Mann im Bereich der Straße Im Götzmann. Als die Beamten vor Ort waren, stellten sie einen 42-Jährigen fest, der auf Grund massiven Alkoholkonsums nicht mehr fähig war, sich aufrecht fortzubewegen. Des Weiteren war er nicht in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Nach richterlicher Anordnung wurde er zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle verbracht.

Lahr - Pfändung mit Folgen

Um ein Pfandsiegel an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs eines Mannes anzubringen, hielt sich ein 45-jähriger Vollzugsbeamter am Mittwoch um 12 Uhr unmittelbar vor dem Wagen im Bereich der Gutleutstraße auf. Offenbar nicht begeistert startete der Fahrzeugbesitzer zeitgleich sein Auto und rollte langsam nach vorne, was eine leichte Verletzung des Beamten zur Folge hatte. Die Lahrer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lahr - Unangebracht

Nachdem am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr durch Beamte des Reviers Lahr ein Vorführbefehl in der Römerstraße vollstreckt werden sollte, ließ es sich der 54 Jahre alte Mann nicht nehmen, einen Polizisten auf Übelste zu beleidigen. Er erhält nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/ya

