POL-OG: Lahr - Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) - Zwischen dem 18. und dem 27. Januar wurden in Lahr in der Emma-Brauer-Straße zwei Katzen erschossen. Die beiden Tiere wurden im Bereich des Oberkörpers tödlich getroffen. Die Ermittlungen haben bis jetzt ergeben, dass die Munition möglicherweise aus dem Jagdbereich stammt und es sich bei dem Unbekannten um einen versierten Schützen handeln könnte. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lahr unter der Telefonnummer: 07821/277-0 in Verbindung zu setzen.

