POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Kein Verkehrsunfall

Kappel-Grafenhausen (ots) - Ein abseits der Rheinstraße an einem Baum stehender Peugeot und eine über das Lenkrad gebeugte Fahrerin ließen einen folgenschweren Verkehrsunfall befürchten und riefen am Mittwoch gegen 10 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an den Einsatzort. Doch schnell stand fest, die 60 Jahre alte Peugeot-Lenkerin wurde zuvor an ihrem Lenkrad von einem Schwächeanfall außer Gefecht gesetzt, ihr Wagen rollte neben der Fahrbahn lediglich aus und kam unmittelbar an dem Baum zum Stehen. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, Sachschaden war nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell