POL-OG: Renchen - Vorfahrtverletzung: Radfahrerin schwer verletzt

Renchen (ots) - Aus Önsbach kommend fuhr am Mittwoch um 10.40 Uhr ein 54 Jahre alter Mercedes-Benz-Fahrer in den Kreisverkehr B 3 / Hauptstraße / Mozartstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 64-jährigen Fahrradfahrerin und erfasste die Frau mit dem Pkw, die daraufhin zu Boden stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde nach der notärztlichen Erstbehandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und intensivstationär aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell