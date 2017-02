POL-OG: Offenburg - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch um 12.18 Uhr auf dem Autobahnzubringer B 33a zwischen der Gustav-Heinemann-Brücke und dem Offenburger Ei. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg stand auf dem rechten Fahrstreifen ein Abschleppwagen mit Autotransportanhänger. Der 52 Jahre alte Fahrer hielt sich gerade zwischen seinem Laster und dem Anhänger auf, um die Ladung des Anhängers - einen Audi - zu sichern, als eine 29 Jahre alte VW Golf-Fahrerin auf den Transportanhänger auffuhr und den Lastwagenfahrer zwischen Zugfahrzeug und Anhänger einklemmte. Ein zufällig vorbeifahrender Pannenhelfer eines Automobilclubs leistete umgehend erste Hilfe. Der 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in das Klinikum gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wird mit einer Aufrechterhaltung der Sperrung bis gegen 15.30 Uhr zu rechnen sein. Die Golf-Fahrerin gab an, dass ein unmittelbar vor ihr fahrendes Auto zuvor plötzlich links ausgeschert sei, um an dem stehenden Lastzug vorbeizufahren. Dieser Autofahrer, aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 0781-214200 zu melden.

