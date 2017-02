POL-OG: Berghaupten - Schwerer Verkehrsunfall - UPDATE

Berghaupten (ots) - Die in ihrem Mercedes-Benz eingeklemmte 79-jährige Autofahrerin konnte von der Feuerwehr aus ihrem Wrack befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Offenburg gebracht. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der 57 Jahre alte Fahrer des mit 24 Tonnen Rasendünger beladenen Sattelzuges blieb unverletzt. Nach dem fatalen Zusammenstoß fuhr noch ein BMW-Lenker über Trümmerteile, wodurch an seinem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursacht wurde. Der Mercedes-Benz der Unfallverursacherin erlitt Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Bei dem umgestürzten Sattelzug ist gegenwärtig ebenfalls Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 100.000 Euro anzunehmen. Für die Bergung des Schwergefährtes wurde ein Spezialunternehmen beauftragt, das den Havaristen wieder auf die Fahrbahn der B 33 hieven soll. Dort wird dann erst ein Umladen erforderlich, ehe der Sattelzug abgeschleppt werden kann. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Bergungsarbeiten und damit auch die Vollsperrung der B 33 bis gegen 17 Uhr andauern werden.

/wd

Erstmeldung vom 01.02.2017, 10 Uhr:

Berghaupten - Schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung -

Berghaupten - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch um 9.25 Uhr auf der B 33 zwischen den Anschlussstellen Berghaupten Süd und Nord gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Offenburg aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem in Richtung Kinzigtal fahrenden Sattelzug kollidiert. Der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf den parallel verlaufenden Wirtschaftsweg. Die Autofahrerin wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt, gegenwärtig sind Einsatzkräfte der Feuerwehr darum bemüht, die Frau zu retten. Die B 33 ist im Unfallabschnitt voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell