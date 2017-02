POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Nordrach - Schwer verletzt

Ein Autofahrer wollte am Dienstag gegen 11.40 Uhr von der Schanzbachstraße auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei übersah der Ford-Fahrer den von links kommenden BMW und prallte mit ihm zusammen. Durch den Unfall zog sich der Unfallverursacher schwere Verletzungen zu und kam in die Klinik. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Offenburg/Rammersweier - Im Kreisverkehr verletzt

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr im Kreisverkehr in Rammersweier. Ein Autofahrer, der aus Richtung Durbach kam, fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah den dort fahrenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Offenburg - Auffahrunfall

Eine Autofahrerin übersah am Dienstag gegen 17 Uhr mehrere wartende Fahrzeuge an einer Ampel in der Freiburger Straße und fuhr auf einen am Ende der Fahrzeugschlange stehenden Peugeot auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer im Peugeot leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell