POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl - Achern - Renchtal

Offenburg (ots) - Appenweier - Schutzplanke überfahren Einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Bühl fiel am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr bei Appenweier, unmittelbar vor der Ausfahrt zur A5, ein Lastwagen mit rumänischem Kennzeichen auf. Dieser hatte nicht nur eine Leitplanke überfahren und dadurch einen Sachschaden von zirka 3.000 Euro verursacht, sondern sich dabei auch einen platten Reifen zugezogen. Der 45-Jährige wurde verwarnt.

Kehl - Radfahrerin ohne Beleuchtung Dass in den Wintermonaten die Dunkelheit früher einbricht, wurde am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr einer 51-jährigen Radfahrerin in der Kehler Hauptstraße zum Verhängnis. Diese wurde von einem 27-jährigen Peugeot-Fahrer auf Grund nicht eingeschalteter Beleuchtung am Fahrrad schlicht übersehen, obwohl sie sich auf der Vorfahrtsstraße befand. Leichte Verletzungen waren die Folge. Das Revier Kehl hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Kappelrodeck - Rückwärtigen Verkehr missachtet Einen Blick in den Rückspiegel vergas am Dienstag gegen 11 Uhr die 36-jährige Fahrerin eines VW Transporters, als sie diesen parallel zur Hauptstraße in Kappelrodeck eingeparkt hatte. Sie öffnete die Fahrertür und beschädigte dadurch einen gleichzeitig passierenden Audi an dessen Seitenspiegel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Achern - Waschmaschine sorgt für schlaflose Nächte Eine lärmende Toilettenspülung und Waschmaschinengeräusche des Nachbarn bereiteten einem 36-Jährigen im Raum Achern offensichtlich einen ungemütlichen Dienstagabend. Der gegen 20 Uhr hinzugezogenen Polizeistreife blieb nichts anderes übrig, als den Streit zu schlichten und auf eine gemeinsame Klärung mit der Hausverwaltung hinzuweisen.

Achern - Missglücktes Ausparkmanöver Einen Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro verursachte am Dienstag gegen ca. 12:30 Uhr ein 84-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, als er im Bereich des Adlerplatzes ausparkte und dabei einen danebenstehenden Mercedes touchierte. Zur Unfallaufnahme wurde die Polizei hinzugezogen.

Achern, Mösbach - Eingebrochen Ein Einbrecher nutzte am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 17.30 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner eines Anwesens in der Önsbacher Straße in Mösbach aus. Durch Aufhebeln eines Badfensters verschaffte er sich dabei Zutritt und erbeutete Schmuck und Bargeld in geringer Höhe. In diesem Zusammenhang fiel ein verdächtiger älterer VW-Polo in dunkelblauer Farbe auf, welcher mit einem männlichen Fahrer und zwei weiblichen Personen besetzt gewesen sein soll. Hinweise bitte an das Polizeirevier Achern unter der 07841-70660.

Achern - Unfallursache ungeklärt Uneinigkeit herrschte am Dienstag um 11.35 Uhr in der Straße Am Stadtgarten in Achern, als eine 73 Jahre alte Peugeot-Lenkerin, Höhe der Hausnummer 26, am Straßenrand auf das Freiwerden einer Parklücke wartete. Die Seniorin äußerte gegenüber den Beamten des Reviers Achern, ihr wäre hierbei eine 26-jährige VW-Fahrerin von hinten aufgefahren. Die Kontrahentin stellte den Unfallhergang jedoch anders dar. Ihren Angaben nach hätte sie auf Grund des Parkvorgangs gewartet und der zurücksetzende Peugeot der betagten Dame sei ihr aufgefahren, wodurch am VW Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Da den Beamten eine Klärung vor Ort nicht möglich war, hoffen sie nun auf Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die 07841-70660.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell