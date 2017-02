POL-OG: Kappelrodeck - Auffahrunfall

Kappelrodeck (ots) - Von der L 86 a kommend befuhr am Mittwoch um 8.20 Uhr ein 60 Jahre alter Suzuki-Lenker den Auffahrtsast zur L 87 in Richtung Autobahn. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Ford-Fahrerin bemerkte das aus Unachtsamkeit zu spät, es kam zum Auffahrunfall. An beiden Fahrzeugen wurde Sachschaden in Höhe von jeweils 1.000 Euro verursacht.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell