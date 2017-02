POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Gaststätteneinbruch

Ein Zeitungsausträger stellte am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr an einem Lokal in der Schiffstraße eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und wählte daraufhin den Polizeinotruf. Die Beamten stellten fest, dass ein unbekannter Einbrecher die Scheibe eingeschlagen hatte und in den Gastraum eingestiegen war. Dort hatte er nach Verwertbarem gesucht und schließlich ein wenig vorgefundenes Bargeld entwendet.

Rastatt - Vermasselt

Um bei einer kurzen spontanen Auszeit von den vier gemeinsamen Kindern ein wenig Zweisamkeit genießen zu können, fuhr ein Ehepaar am Dienstagabend mit dem Auto in die Natur im Bereich Rheinfeld. Doch dort blieb er stecken, der Wagen, in einem unwegsamen Acker und vermasselte so das avisierte Schäferstündchen. Die Aktivitäten des Gatten in der Dunkelheit - im Bemühen den Wagen wieder flott zu bekommen - ließen eine Anwohnerin in einiger Entfernung aufmerken und die Polizei verständigen. Doch auch die Beamten konnten da nicht helfen. Ein Abschleppdienst musste anrücken, ehe es wieder rasch nach Hause zurück zu den Kindern ging.

Durmersheim - An den Baum gesteuert

Beim Befahren der Weissenburger Straße fielen im Bereich der Einmündung Pilgerstraße einer 42 Jahre alten Golf-Lenkerin Lebensmittel vom Beifahrersitz herunter, welche die Frau sofort wieder versuchte aufzuheben. Dabei steuerte sie unbemerkt den VW nach links von der Fahrbahn herunter und prallte frontal gegen einen Baum, so dass sämtliche Airbags ausgelöst wurden. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, ihre mitfahrenden Kinder im Alter von drei und vier Jahren wurden leicht verletzt. Der Golf musste mit einer Sachschadenshöhe von 5.000 Euro abgeschleppt werden.

Rastatt - Vorfahrtverletzung

Ein 60 Jahre alter Opel-Fahrer bog am Dienstag um 17.10 Uhr von der Werkstraße nach links in die Rauentaler Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 28-jährigen Ford-Fahrers, der die Rauentaler Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, eine Gesamtsachschadenshöhe von 7.000 Euro war zu verzeichnen.

Gernsbach - Gestürzt und gefunden

Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen ein 50-jähriger Spätheimkehrer in der Färbertorstraße. Der Fußgänger stürzte offenbar alkoholbedingt auf den Hinterkopf und blieb bewusstlos liegen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau entdeckte den reglos auf einem Parkplatz liegenden Mann und verständigte den Rettungsdienst, die Sanitäter brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Muggensturm - Wohnungseinbruch

Ein Wohnhaus am südlichen Ortsrand stand am Dienstag im Visier eines unbekannten Einbrechers. Zwischen 14.30 Uhr und 19.20 Uhr hebelte er ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Er durchsuchte das Mobiliar und entwendete eine Armbanduhr.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell