POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - "Schnapsidee" mit Folgen

Er hatte einem im gleichen Anwesen in der Römerstraße wohnenden Nachbarn zurückliegend 100 Euro ausgeliehen. Am Mittwochmorgen um 2.30 Uhr kam der 40-Jährige nach ausgiebigem Umtrunk auf die fragwürdige Idee, diese nun bei dem gleichaltrigen Nachbarn zurückzufordern. Er begab sich zu dessen Wohnungstür und weckte den Mann durch Klopfen und Klingeln. Der war darüber wenig erbaut und reagierte heftig: Mit mehreren Faustschlägen streckte er den Einfordernden nieder und fügte ihm dadurch Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und stellten fest, dass der Niedergeschlagene rund 2,5 Promille intus hatte.

Lahr - Erst zu tief ins Glas geschaut, dann geworfen

Warum am Dienstag gegen 17 Uhr zwei Bewohner der Tramplerstraße nach gemeinsamem feuchtfröhlichem Beisammensein in Streit gerieten, konnten die Beamten des Polizeireviers Lahr noch nicht klären. Fest steht nur, dass erheblicher Alkoholkonsum den Disput aus dem Ruder laufen ließ und ein 55-Jähriger seiner 53-jährigen Partnerin ein Trinkglas gegen den Kopf warf, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die Dame hatte 2,8 Promille, ihr Kontrahent 3,8 Promille intus. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Lahr - Gut gemeint, aber nicht geschaut

Auf der Vogesenstraße war am Dienstag um 15.25 Uhr ein 54 Jahre alter Mercedes-Benz-Fahrer in Richtung Bahnhof unterwegs, als er zu einem vorausfahrenden Lastwagen aufschloss. Um diesem das Einbiegen in eine Hofeinfahrt zu erleichtern, setzte der 54-Jährige seinen Benz kurz entschlossen ein Stück zurück - und rammte den hinter ihm wartenden BMW eines 21-Jährigen, den er übersehen hatte. Das Malheur zog eine Gesamtsachschadenshöhe von 3.000 Euro nach sich.

/wd

