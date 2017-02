POL-OG: Berghaupten - Schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Berghaupten (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch um 9.25 Uhr auf der B 33 zwischen den Anschlussstellen Berghaupten Süd und Nord gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Offenburg aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem in Richtung Kinzigtal fahrenden Sattelzug kollidiert. Der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf den parallel verlaufenden Wirtschaftsweg. Die Autofahrerin wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt, gegenwärtig sind Einsatzkräfte der Feuerwehr darum bemüht, die Frau zu retten. Die B 33 ist im Unfallabschnitt voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell