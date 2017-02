POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Alkoholisiert aneinandergeraten

Was genau der Anlass der nächtlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 26 und 31 Jahre alten Landsleuten in der Flüchtlingsunterkunft Waldseestraße war, konnten die Beamten des Polizeireviers noch nicht klären. Fest steht, dass gegen 00.40 Uhr nach dem Notruf einer Bewohnerin drei Streifenwagen zu einer gemeldeten Schlägerei anfuhren. Die Beamten trennten die beiden deutlich alkoholisierten Streithähne. Beide waren durch Schläge und oberflächliche Messerschnitte leicht verletzt, den Jüngeren brachte ein verständigter Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Stadtklinik. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Baden-Baden - Liebelei und Polizei

Eine 43 Jahre alte Frau rief am Mittwoch gegen 1 Uhr die Polizei zur Hilfe. Sie hatte in einer zurückliegenden Kur einen 31-Jährigen kennen gelernt, der sie nun immer wieder besucht habe, was ihr nun aber nicht mehr recht sei. Sie wolle ihn unbedingt aus ihrer Wohnung entfernt haben. Die Beamten erteilten dem Verehrer einen Platzverweis und verwiesen ihn der Wohnung. Dem folgte er zunächst, erklärte jedoch, er werde umgehend zu seiner Geliebten zurückkehren, sobald die Polizisten weg seien. Der Mann musste aus diesem Grund in Gewahrsam genommen werden, zudem hatte er drei Promille Alkohol intus. Während der 31-Jährige in der Ausnüchterungszelle seinen Rausch ausschlief, begann sein in der Wache aufbewahrtes Mobiltelefon ab 4 Uhr morgens ständig zu läuten. Ein Beamter nahm schließlich ab: Daueranruferin war die 43-Jährige, die ihre Sehnsucht nach dem Kurschatten erklärte und inständig darum bat, ihren Verehrer aus dem Gewahrsam zu entlassen. Diesem Bitten wurde am frühen Morgen nachgegeben, um 5.30 Uhr machte sich der 31-Jährige zu Fuß auf den Weg zur Liebsten. Eine Kostenrechnung folgt.

Sinzheim - Alkoholisierter Senior auf Abwegen

Aus Leiberstung kommend befuhr am Dienstag um 16.30 Uhr ein 78 Jahre alter Mercedes-Benz-Fahrer die L 80 in Richtung Halberstung. Als er die Einmündung K 3761 erreichte, "vergaß" der Senior offenbar das Rechtsabbiegen, stattdessen fuhr er geradeaus über die Straße und kam im gegenüberliegenden Waldstück zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Benz wurde Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht. Die ungewollte Ausfahrt ins Grüne machte ein anschließender polizeilicher Alkoholtest erklärbar. Dieser attestierte dem Autofahrer rund 1,2 Promille und zog die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins nach sich.

Bühl - Nicht auf den Blinker verlassen

An der Einmündung der Friedrichstraße in die Rheinstraße wartete am Dienstag um 10.30 Uhr ein 84-jähriger Peugeot-Fahrer auf freie Fahrt, um nach links abbiegen zu können. Auf der Rheinstraße nahte von links ein 49-jähriger Audi-Fahrer, der den rechten Blinker gesetzt hatte. Der Senior verließ sich nun darauf, dass der Audi in die Friedrichstraße abbiegen werde, und fuhr los. Es kam zum Zusammenstoß, da der 49-Jährige seinen Blinker versehentlich gesetzt hatte und geradeaus in Richtung Hauptstraße weiterfahren wollte. Sachschäden in einer Gesamthöhe von 6.000 Euro waren die Folge.

