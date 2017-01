POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Frontalzusammenstoß: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Gaggenau (ots) - Bei einer Frontalkollision auf der L 613 wurde am Dienstag um 11.45 Uhr ein 72 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden war ein mit fünf Insassen besetzter Audi von Moosbronn kommend in Richtung Michelbach unterwegs, als der Wagen ausgangs einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet. Hier stieß er frontal mit dem Mercedes-Benz des 72-jährigen Fahrers zusammen. Der Senior wurde in seinem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Michelbach befreit und gerettet werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27 Jahre alte Fahrer des Audi sowie seine vier Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Benz wurde mit Totalschaden, der Audi mit einer Sachschadenshöhe von 30.000 Euro abgeschleppt. Die L 613 war zunächst für rund eine Stunde voll gesperrt und gegen 14 Uhr wieder komplett freigegeben.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell