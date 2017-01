POL-OG: Lahr - Geflüchtet, verunfallt, festgenommen

Lahr (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr wollte am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in der Römerstraße den Fahrer eines Audi anhalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Daran hatte der offenbar kein Interesse, denn er beschleunigte seinen Audi stark und flüchtete über mehrere Straßen in Richtung Bahnhof. Viel zu schnell fuhr er in den Kreisverkehr am Bahnhofplatz ein, wo er die Flanke des vorfahrtberechtigten Opel eines 28-Jährigen frontal rammte. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Der ebenfalls unverletzte Unfallverursacher setzte nun seine Flucht zu Fuß fort, er konnte jedoch kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Schnell war der Grund für die halsbrecherische Flucht klar: Der 19-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten mit einer Sachschadenshöhe von insgesamt 30.000 Euro abgeschleppt werden. Eine Strafanzeige ist die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell