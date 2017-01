POL-OG: Kuppenheim - Zeugen nach Einbrüchen gesucht - UPDATE

Kuppenheim (ots) - Mittlerweile wurde auch ein nächtlicher Einbruchsversuch in das Vereinsheim des Tennisclubs an der Großaustraße bekannt. Der unbekannte Täter versuchte mit Gewalt und einem Hebelwerkzeug zwei Türen sowie ein Küchenfenster aufzubrechen. Aufgrund der Sicherungsvorkehrungen gelang es dem Dieb jedoch nicht, in das Innere des Clubhauses zu gelangen. Zurück blieb Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Ursprungsmeldung vom 31.01.2017:

Kuppenheim - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Kuppenheim - Ein unbekannter Einbrecher war in der Nacht auf Dienstag, vermutlich in den frühen Morgenstunden zu Gange. In der Wörtelstraße versuchte er in das Gebäude des Kleintierzuchtvereins zu gelangen. Hierzu hebelte er mehrfach an der Zugangstür zur Gaststätte, scheiterte jedoch ebenso wie an einer soliden Nebentür. Bei einem angrenzenden Steinmetzbetrieb gelang dem Täter das Aufhebeln einer Werkstatttür, so dass er in das Innere der Geschäftsräume gelangte. Er brach zwei Türen und einen Schrank auf und entwendete knapp 100 Euro Bargeld. Zurück ließ er hier Sachschäden in Höhe von 5.000 Euro. Nach dem Übersteigen der Umzäunung gelangte der Langfinger nun in den Außenbereich des Hallen-Freibades. Hier versuchte er erneut an mehreren Türen in das Innere des Bades zu gelangen. Schließlich gelangte er durch eine aufgebrochene Tür in den Gaststättenbereich, wo er die Kasse aufhebelte und einen geringen Bargeldbetrag erbeutete. Auch hier hinterließ er Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten um zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07222-47002.

