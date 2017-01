POL-OG: Baden-Baden - Auto verschwunden?

Baden-Baden (ots) - Aufgelöst und verzweifelt suchte am Dienstagmorgen ein 89 Jahre alter Mann die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte auf. Der Senior schilderte, dass sein in Lichtental geparkter Opel verschwunden sei, ob abgeschleppt oder gar gestohlen, wisse er jedoch nicht. Die Beamten fanden heraus, dass ein entsprechender Abschleppauftrag nicht ergangen war, und machten sich selbst auf die Suche. Dann fanden sie den Opel - unversehrt geparkt in der Hauptstraße. Der Senior konnte beruhigt werden, offenbar war ihm nur entfallen, wo er seinen Wagen abgestellt hatte.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell