POL-OG: Zell, Unterentersbach - Einbruch in Vereinsheim

Zell a. H. (ots) - In das Vereinsheim des Golfclubs Gröbern wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite stieg der unbekannte Täter in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte das Mobiliar nach Verwertbarem. Mit einer Fotokamera trat der Dieb anschließend die Flucht an, die Beamten des Polizeipostens Zell haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell