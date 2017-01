POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bühl (ots) - Zu Verkehrsunfällen kommt es, wenn wenigstens einer der Beteiligten etwas falsch gemacht hat. Manchmal sind es aber auch beide. In der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße auf Höhe eines Firmengeländes fuhr am Dienstag um 11.10 Uhr ein Lastwagen-Fahrer rückwärts, wobei er nicht genügend auf den Verkehr achtete. Ein heranfahrender 74-Jähriger wollte mit seinem Audi trotz unklarer Verkehrslage an dem Lastwagen vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß, der eine Gesamtsachschadenshöhe von 4.000 Euro nach sich zog. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell