POL-OG: Renchen - Schnelle Beute für Autoaufbrecher - Polizei mahnt zur Vorsicht!

Renchen (ots) - Ein Automarder auf Beutesuche zog in der Nacht auf Dienstag durch die Straßen Renchens. Bislang wurden der Polizei fünf Fälle angezeigt, in denen der Unbekannte fündig wurde. In der Kapellstraße, Schillerstraße, Hansjakobstraße, Hans-Thoma-Straße und in der Blumenau schlug er an geparkten Autos jeweils eine Seitenscheibe ein und griff zu. In allen Fällen hatten im Fahrzeuginnenraum deponierte Geldbörsen und Handtaschen das Interesse des Diebes geweckt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bitten nun Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07841-70660 zu melden.

Das Polizeipräsidium Offenburg warnt darüber hinaus erneut davor, Wertsachen in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Ihr Auto ist kein Tresor! - Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen! - Auch verstecken ist sinnlos, Diebe kennen jedes Versteck! - Zudem sind Gegenstände wie Handy, Laptop, Kamera oder Bargeld meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen! - Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes! - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen!

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell