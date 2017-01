POL-OG: Achern - Irrfahrt erfordert Autokran

Sattelzug in Not Bild-Infos Download

Achern (ots) - Von seinem Navigationsgerät fehlgeleitet landete am Dienstagmorgen um 7 Uhr ein Sattelzugfahrer in Höhe Fautenbach auf einem Verbindungsweg nahe der L 87. In einer Kurve war dann Schluss: Der Sattelauflieger konnte dem engen Radius nicht folgen und begann in einen Graben abzurutschen. Ein Vor oder Zurück war nicht mehr möglich, der mit Gitterboxen beladene Auflieger drohte umzustürzen. Schließlich musste ein Autokran anrücken und den Auflieger anheben, ehe der Sattelzug gegen 10 Uhr seine Fahrt auf der richtigen Straße fortsetzen konnte.

