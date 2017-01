POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Tausend Euro Schaden

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein unbekannter Autofahrer am Samstagabend in der Moltkestraße. Ein Peugeot-Fahrer hatte seinen Wagen vor dem Jugendtreff in einer Parkbucht abgestellt. Zusammen mit einem Bekannten saß er in seinem Peugeot, als gegen 20.30 Uhr ein silberner Mercedes, möglicherweise eine B-Klasse, an im vorbeifuhr. Der Vorbeifahrende streifte den vorderen linken Kotflügel an dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand und fuhr weiter. Die Polizei in Offenburg sucht nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem gesuchten silbernen Mercedes machen können, Telefon: 0781/21-2200.

Gengenbach - Mit Alkohol unterwegs Bei der Kontrolle eines Audi-Fahrers in der Kinzigstraße stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Das Testgerät zeigte am Montag gegen 0.20 Uhr einen Alkoholwert von über einem Promille an, was die Beamten veranlasse eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Der Audi blieb stehen, eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Offenburg wird folgen.

Offenburg - Unfall mit Sachschaden Bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 22.20 Uhr in der Platanenallee in Offenburg entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Fahrer eines Opel reagierte zu spät auf das Bremsen seines Vordermannes und fuhr auf. Da die beiden Männer persönlich bekannt waren, war die Unfallaufnahme schnell erledigt.

Oberharmersbach - Orientierungslos und betrunken Ein Mann mittleren Alters hatte am Montag gegen 01.30 Uhr an einer Haustür im 'Waldhäuser' geklingelt. Der stark Betrunkene hatte sich nicht mehr zurecht gefunden und deshalb an der Tür geklingelt. Die hinzugerufene Streife vom Polizeirevier in Haslach wollte den Mann bei der Kälte nicht sich selbst überlassen und nahmen ihn in ihre Obhut.

Offenburg - Einbruchsversuch In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Gebäudes aufzubrechen. Vermutlich wurden sie in ihrem Vorhaben gestört, da es lediglich im Bereich der Haustürumrandung erkennbare Spuren gab. Der Zeitraum für den Aufbruchsversuch liegt zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr. Zeugenhinweise werden telefonisch an das Polizeirevier Offenburg unter Telefon 0781/21-2200 erbeten.

