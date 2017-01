POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden und Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Streitigkeiten

Bei einer Auseinandersetzung zweier Bewohner in einer Flüchtlingsunterkunft in der Waldseestraße wurden die beiden Kontrahenten am Sonntagmittag leicht verletzt. Auslöser des Zwists war der Lautstärkepegel im Anwesen. Während die beiden Männer im Alter von 22 und 27 Jahren wohl verbal keine Lösung fanden, sollten den Worten Taten folgen. Die Streithähne erwartet nun eine Anzeige.

Baden-Baden - Kaminbrand

Kurz nach 10 Uhr wurde den Rettungskräften ein Kaminbrand in der Grabenstraße am Sonntagmorgen mitgeteilt. Die Freiwilligen Feuerwehren Steinbach und Baden-Baden hatte die Situation schnell unter Kontrolle. An dem Kamin entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

