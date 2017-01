POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern und Renchtal

Offenburg (ots) - Appenweier - Sechs Verletzte bei Zusammenstoß

Kurzzeitig mussten zwei Fahrstreifen auf der A5 am Sonntagabend zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Gegen 23.30 Uhr fuhr ein Opel-Fahrer aus Unachtsamkeit einem vorausfahrenden Pkw auf. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers notierten bei dem Unfall auf der Südfahrbahn eine Schadenshöhe von etwa 20.000 Euro.

Oberkirch - Sachschaden verursacht

Alleinbeteiligt kam am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr ein Daimler-Fahrer von der Fahrbahn ab. Der 69 Jahre alte Mann, der auf der B28 unterwegs war, wollte den Kreisverkehr "Oberkirch West" aus Richtung Oppenau kommend befahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschädigte ein Verkehrszeichen, überquerte den Kreisverkehr mittig und kam auf der anderen Seite des Kreisverkehrs vollends von der Fahrbahn nach rechts ab. Glücklicherweise wurde der Unfallverursacher hierbei nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Ottenhöfen - Ungebetene Gäste

Aus den Räumen des Bauhofs wurden in der Nacht auf Sonntag Werkzeuge entwendet. Der ungebetene Gast hebelte ein Fenster auf und gelangte so in das Objekt. Hier durchwühlte er sämtliche Schränke und stahl zudem einen geringer Bargeldbetrag. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

Achern - Nach Unfall abgehauen

Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ in der Nacht auf Sonntag ein Fahrer in der Oberacherner Straße, nachdem er vermutlich beim Ausparken einen VW Golf beschädigte. Der Unfall fand auf einem unbefestigten Parkgelände Höhe Hausnummer 28 statt. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die vermutlich von einem Opel Vivaro stammen dürften. Des Weiteren dürfte an dem Fluchtfahrzeug eine retroreflektierende Klebefolie in den Farben rot-weiß angebracht sein. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 07221-680 431.

Willstätt - Raubüberfall auf Bäckerei

Eine Bäckerei am Rathausplatz in Willstätt-Sand wurde am Montagmorgen zum Schauplatz eines Raubüberfalls. Nach ersten Erkenntnissen betraten gegen 07.10 Uhr zwei mit dunklen Kapuzenjacken bekleidete, maskierte Personen die Bäckerei und forderten unter Vorhalt von Messern die Herausgabe von Bargeld. Beide Täter sprachen gutes Deutsch und waren jeweils mit einfachen Schals maskiert. Mit der Beute von zirka 400 Euro flüchteten sie nach der Tat zu Fuß in Richtung L90, wo sich ihre Spur verlor. Die Räuber wurden vom Opfer als etwa 160 cm groß beschrieben. Hinweise bitte an den Kriminalpolizei unter der 0781-212820.

