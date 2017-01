POL-OG: Offenburg - Massive Eisglätte sorgt für Verkehrsunfälle im Minutentakt

Offenburg (ots) - Offenburg - Massive Eisglätte sorgt für Verkehrsunfälle im Minutentakt

Diesen Beginn in die Woche haben sich einige Verkehrsteilnehmer wohl anders vorgestellt. Trotz steigender Temperaturen und teilweise leichtem Sprühregen herrschte vor allem in den frühen Morgenstunden auf vielen Straßen und Radwegen extreme Glätte. Bei den Leitstellen von Polizei und Rettungsdienst gingen die Unfallmeldungen teilweise im Minutentakt ein. Bereits gegen 06.30 Uhr wurde in Seelbach der erste Unfall gemeldet, als der Führer eines LKW einer vorrausfahrenden, abbremsenden PKW-Fahrerin auffuhr. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. In Steinach kam ein Autofahrer auf Grund der Wetterbedingungen im Bereich der Hauptstraße, K5356, von der Fahrbahn ab und landete in einem Seitenarm der Kinzig. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Bei Achern stürzte ein Radfahrer alleinbeteiligt, als er eine Unterführung bei der Scherwiller Straße benutzte. Er wurde in schwer verletztem Zustand zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Insgesamt wurde zwischen 06.30 Uhr und 08.00 Uhr etwa zehn witterungsbedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg gemeldet. Neben den vielen Verletzten dürfte sich der gesamte Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen.

