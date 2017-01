POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt und Murgtal

Offenburg (ots) - Gaggenau - Übersehen

Beim Ausparken beschädigte am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr eine Opel-Fahrerin einen geparkten Mercedes. Bei der Unfallaufnahme in der Murgtalstraße notierten die Beamten des Reviers Gaggenau eine Sachschadenshöhe von 4.000 Euro.

Rastatt - Nach Unfall Zeugen gesucht

Auf der Suche nach einer Unfallflüchtigen sind die Beamten des Reviers Rastatt. Die Gesuchte war am Freitag gegen 12.45 Uhr mit ihrem weißen Pkw auf der Straße `Im Steingerüst´ unterwegs und bog von dort nach rechts in die Rauentaler Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die dabei zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Nach dem Unfall entfernte sich die Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Wer hat den Vorgang beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Die Fahrerin soll braune, lockige und schulterlange Haare haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer: 07222-7610.

Gaggenau - Beschädigter Audi gesucht, Zeugenaufruf

Nachdem er ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel in der Ebersteinstraße beschädigt hatte, flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Vermutlich in der Nacht auf Samstag dürfte sich der Unfall ereignet haben. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die vermuten lassen, dass ein Audi-Fahrer den Schaden verursacht haben dürfte. Des Weiteren dürfte es sich um einen Audi der S-Linie handeln mit einer Zulassung ab 2015. Wer kann Hinweise auf den Gesuchten geben? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 07221-680 432.

