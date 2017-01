POL-OG: Rastatt - Raub auf Tankstelle

Rastatt (ots) - Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in der Karlsruher Straße in Rastatt erbeutete ein männlicher Tatverdächtiger mehrere hundert Euro. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Unbekannte betrat am Samstag gegen 22 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort bedrohte er den Kassierer, indem er ihm ein Messer zunächst gegen den Rücken drückte und anschließend an den Hals hielt und forderte Bargeld. Nachdem er das Geld bekommen hatte, verließ er die Tankstelle und flüchtete. Aufgrund der Personenbeschreibung durch den Tankstellenmitarbeiter und die Ermittlungsergebnisse der Beamten vom Polizeirevier konnten gegen 22.40 Uhr zwei Männer auf einer Parkbank sitzend beim Stadtfriedhof kontrolliert werden. Da die Beschreibung auf einen der Männer passte, wurde er durchsucht. In der Unterhose und der Jackentasche fanden die Beamten das geraubte Geld. Bei der Absuche im näheren Bereich der Parkbank konnte sowohl die Kleidung und das Messer als auch die Maskierung aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter am Landgericht Baden-Baden vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen und der 29-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell