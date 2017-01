POL-OG: Lahr - Führerschein weg

Offenburg (ots) - Eine Verkehrskontrolle in Lahr endete am Montagmorgen gegen 02.10 Uhr mit einer Blutprobe, einem sichergestellten Führerschein und der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Nachdem das Fahrzeug besetzt mit drei Personen gegen 02.13 Uhr im Kanadaring kontrolliert wurde, nahmen die Beamten beim Gespräch mit dem Fahrer Alkoholgeruch war. Weiter entdeckten die Polizisten in der Mittelkonsole eine frisch geöffnete Flasche Bier. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Lahrer Klinikum folgte. Auch die anderen beiden Mitfahrer waren aufgrund des Alkoholkonsums nicht mehr fahrtüchtig und somit blieb das Auto stehen. Der 35-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

