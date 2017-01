POL-OG: Offenburg - Überholen trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am Samstag, um 10.40 Uhr, befuhr ein Ford die Kehler Straße in Richtung Offenburg und wurde in einer 40er-Zone von einem Mercedes überholt, obwohl ein anderer PKW diesen entgegenkam. Der Ford-Fahrer musste stark abbremsen und nach rechts auf den Gehweg ausweichen, um dem Mercedes-Fahrer das Wiedereinscheren zu ermöglichen, um einen Frontalzusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden. Der Mercedes hielt kurz darauf an, ließ den Ford passieren und fuhr diesem dann hinterher. An der Lichtzeichenanlage an der Abfahrt zur Otto-Hahn-Straße stieg der Ford-Fahrer aus und wurde vom Mercedes-Fahrer angeschrieen. Danach entfernte sich dieser.

Zeugen, insbesondere der Fahrer bzw. die Fahrerin des entgegenkommenden PKW, werden gebeten sich bei der Polizei Offenburg (0781/212200) zu melden.

