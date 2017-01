POL-OG: Lahr - Alleinbeteiligt gegen Baum gefahren

Offenburg (ots) - Am Samstag, um 17.25 Uhr, prallte ein BMW X5 auf der Kaiserwaldstraße gegen einen Baum. Dieser kam zuvor aus Richtung Lahr und war mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr am Ortseingang von Kippenheimweiler eingefahren, von der Fahrbahn abgekommen und prallte nach dem Überqueren des angelegten Verkehrskreisels gegen einen Baum. Das auf dem Verkehrskreisel aufgestellt Holzgestell mit dem Willkommensschild der Gemeinde wurde hierbei ebenfalls zerstört. Der 39-jährige Fahrer des BMW musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er zog sich u. a. mehrere Frakturen zu. Die Feuerwehr Lahr musste den beschädigten Baum fällen. Der BMW musste unfallbedingt abgeschleppt werden. Es entstand ein Unfallgesamtschaden von ungefähr 40.000 Euro.

/kol.

