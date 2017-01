POL-OG: Gengenbach - Alarmanlage schlägt Dieb in die Flucht

Gengenbach (ots) - Auf schnelle Beute hoffte der unbekannte Dieb, der sich in der Nacht auf Freitag einem in der Brambachstraße geparkten VW näherte. Er ergriff einen Stein und schlug damit die Scheibe der Fahrertür ein. Die dadurch ausgelöste Auto-Alarmanlage dürfte den Täter jedoch rasch in die Flucht getrieben haben, entwendet wurde nichts.

/wd

