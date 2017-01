POL-OG: Lahr, Reichenbach - Ins Schleudern geraten

Lahr (ots) - Winterliche Straßenglätte wurde am Freitag um 9.15 Uhr einer 26 Jahre alten Suzuki-Fahrerin auf der Ludwigstraße zum Verhängnis. Ihr Pkw geriet ins Schleudern und landete im angrenzenden Straßengraben, wo er sich überschlug. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am Auto wurde Sachschadenshöhe in Höhe von 3.000 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell