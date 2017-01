POL-OG: Offenburg - Wieder Handtasche aus Auto entwendet

Offenburg (ots) - Erneut fand ein Dieb eine Handtasche, die eine Frau am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr auf dem Beifahrersitz ihres in der Hildastraße geparkten Renault liegen gelassen hatte. Er schlug kurzer Hand die Seitenscheibe ein und griff zu. Neben den persönlichen Gegenständen fiel dem Langfinger auch eine Bankkarte der Frau in die Hände, mit der er nur wenige Minuten später an einem Geldausgabeautomaten Bargeld ergaunerte.

