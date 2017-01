POL-OG: Lauf - Feuerwehreinsatz

Lauf (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag um 11.45 Uhr in der Gehrengrabenstraße. Dort war auf dem Balkon eines Wohnhauses aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach Alarmierung der Feuerwehr gelang es den Bewohnern, die Flammen weitgehend selbst zu löschen, die Wehrleute löschten nach. Brandausbruch war offenbar in einem kleinen Mülleimer, die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch notierten rund 1.500 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell