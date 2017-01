POL-OG: Seelbach - Überschlagen

Seelbach (ots) - Vom Schönberg kommend befuhr am Freitagmorgen eine 30 Jahre alte VW Polo-Lenkerin die B 415 talwärts in Richtung Lahr. Vermutlich infolge Straßenglätte geriet der Wagen der Frau in einer Kurve alleinbeteiligt ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Polo musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell