POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden und Bühl

Offenburg (ots) - Bühlertal - Beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro verursachte am Donnerstagabend eine VW-Fahrerin in der Hauptstraße. Nachdem sie mit ihrem Fahrzeug ausparkte, stieß sie gegen einen Polo. Unbeirrt fuhr die junge Frau einige Meter weiter und parkte. Kurze Zeit später erhielt sie Besuch von den Beamten des Reviers Bühl. Ihnen gegenüber gab sie an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Lichtenau - Wildunfall

Eine unliebsame Begegnung hatte am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Ford-Fahrer auf der K3742 mit einem Reh. Dieses querte zwischen Ulm und Schwarzach unvermittelt die Fahrbahn, wurde erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Baden-Baden - Zwei Verletzte

In Folge von Unachtsamkeit fuhr am Donnerstagmittag eine VW-Fahrerin einem vorausfahrenden Fiat-Lenker auf. Hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme auf der K9608 notierten die Beamten eine Schadenshöhe von 10.000 Euro.

/nj

