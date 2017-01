POL-OG: Offenburg - Einbrecher auf Bargeldsuche

Offenburg (ots) - Zwei nahe beieinander liegende Verkaufsstellen für Kennzeichenschilder in der Walter-Clauss-Straße und 'Am Kronenbach' wurden in der Nacht auf Freitag von einem unbekannten Einbrecher aufgesucht. Er hebelte jeweils die Eingangstür auf und entwendete aus den aufgebrochenen Kassen geringe Bargeldbeträge.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell