POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg und Kinzigtal

Offenburg (ots) - Neuried, Altenheim - Vom Balkon gestürzt

Schwerste Verletzungen zog sich am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr ein Mann in der Kehler Straße zu, als er vom Balkon im zweiten Obergeschoss stürzte. Vermutlich dürfte die alkoholische Beeinflussung des 28-Jährigen zu diesem tragischen Unfall beigetragen haben. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Offenburg - Blechschaden

Mit ihrem Opel stieß am Donnerstagmorgen kurz nach 11 Uhr eine Seniorin mit einem Seat zusammen. Der Unfall ereignete sich in einem Parkhaus in der Marlener Straße. Die Beamten des Reviers Offenburg notierten bei der Unfallaufnahme eine Schadenshöhe von 2.000 Euro.

Offenburg - Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Nicht mehr fahrbereit war am Donnerstagabend ein Chrysler nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug. Dessen Fahrer wollte auf dem Abfahrtast zur Autobahn den Fahrstreifen wechseln, als er den neben ihn fahrenden Pkw übersah. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Offenburg - Aufgefahren

Nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte am Donnerstagmittag gegen 15.30 Uhr ein Opel-Fahrer auf der L99 beim dortigen Kreisverkehr in Richtung B33. Er fuhr einem VW-Transporter mit Anhänger auf und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

