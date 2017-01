POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Zeugen nach Auto-Wandalismus gesucht

Als am Donnerstagabend um 21.30 Uhr ein 42-Jähriger seinen erst wenige Monate alten schwarzen BMW im Wert von 67.000 Euro in einer Parkbucht an der Bahnhofsanlage abstellte, ahnte er noch nicht, in welchem Zustand er ihn nur knapp zwei Stunden später wieder auffinden würde: Vier Reifen abgestochen, der Lack rundum zerkratzt, überall rote Sprühfarbe aufgebracht, sämtliche Fahrzeugscheiben eingeschlagen, alle Ledersitze aufgeschnitten und die Armaturen zerstört. Insgesamt dürfte der Wagen an den Rand eines Totalschadens gebracht worden sein. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten nun Zeugen der abendlichen Aktivitäten sich zu melden, Tel.: 07222-7610.

Rastatt - Eingesperrt

Ein Zulieferer befand sich am frühen Freitagmorgen mit seinem Lastwagen bei einer Farben- und Belägefirma in der Karlsruher Straße. Als er kurz eine Toilette in einem separaten Bereich aufsuchte, fiel hinter ihm eine Tür zu, die sich von innen nicht mehr öffnen ließ. So eingesperrt wollte er zum Handy greifen, doch fiel ihm dann ein, dass dieses im Führerhaus seines Lasters lag. In seiner Not kletterte er durch ein Fenster und gelangte auf das Flachdach eines angrenzenden Marktes für Tierbedarf. Hier gelang es ihm durch Rufen und Winken einen Passanten auf seine missliche Lage aufmerksam zu machen, der dann um 2 Uhr den Notruf wählte. Schließlich wurde der 48-Jährige von der Feuerwehr mittels Drehleiter vom Dach gerettet.

Durmersheim - Alkoholisiert

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag um 23.20 Uhr in der Würmersheimer Straße stellten Polizeibeamte fest, dass der soeben angehaltene 58-jährige Audi-Lenker alkoholisiert hinter seinem Lenkrad saß. Ein Test ergab einen Promillewert noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit und zieht nun eine entsprechende Anzeige nach sich.

Muggensturm - Polizei wäre besser gewesen

Ein Bewohner der Mahlbergstraße sah am Freitag um 2.10 Uhr einen schwarzen BMW vorfahren. Der Wagen hielt, zwei Personen mit Taschenlampen begaben sich zielstrebig zu einem Nachbaranwesen. Einbrecher befürchtend wählte der besorgte Mann den Polizeinotruf. Zwei Streifenwagen fuhren mit Sondersignalen zum Einsatzort, wo die Beamten den BMW und die beiden Verdächtigen mit den Taschenlampen stellten. Dann konnte allerdings rasch Entwarnung gegeben werden: Die Bewohnerin des Nachbaranwesens war zuvor selbst durch verdächtige Geräusche von ihrem Balkon her aufgeschreckt worden. In ihrer Angst rief sie dann nicht etwa die Polizei, sondern ihre Bekannten an, die sich umgehend mit Taschenlampen auf den Weg zu ihrer Wohnung machten, um nach dem Rechten zu sehen. Tatsächliche Einbrecher stellten auch die "echten" Polizisten nicht fest.

Kuppenheim - Wohnungseinbruch

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr suchte ein Einbrecher ein Wohnhaus in der Kolpingstraße auf. Nachdem er die Terrassentür aufgehebelt hatte, drang er in die Wohnräume ein und durchsuchte das Mobiliar nach Verwertbarem. Mit vorgefundenem Schmuck und Bargeld trat er dann die Flucht an.

Gaggenau - Weggerollt

In der Hördener Straße parkte am Donnerstag gegen 16 Uhr eine 74-Jährige ihren Mercedes-Benz und stieg aus. Als sich der Wagen selbständig machte und davonrollte, wurde der Seniorin klar, dass sie die Handbremse vergessen und keinen Gang eingelegt hatte. Nach einigen Metern stoppte ein geparkter Mercedes-Kombi die unkontrollierte Fahrt des Markengefährten, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils 1.500 Euro verursacht wurde.

Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein roter Mercedes-Benz Viano stand am zurückliegenden Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Oskar-Scherrer-Hauses in der Luisenstraße. Hier wurde er im Bereich des hinteren rechten Kotflügels von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt, für die anstehende Reparatur sind rund 1.000 Euro zu veranschlagen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau hoffen nun auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07225-98870.

