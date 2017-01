POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Brand im Keller

Warum am Donnerstagabend ein Brand in den Kellerräumen eines Anwesens in der Gereutertalstraße ausbrach, steht noch nicht fest. Sicher ist hingegen, dass bei dem Feuer ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Lahr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Mann im Einsatz.

Lahr - Nach unsicherer Fahrweise Zeugen gesucht

Mit ihrem Opel Vectra nahm am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr eine Seniorin am Straßenverkehr teil. Die betagte Dame war von Langenwinkel kommend über die Raiffeisenstraße in Richtung Rheinstraße und schließlich in der Dinglinger Hauptstraße unterwegs. Auf ihrer Fahr hatte sie an ihrem Pkw kein Licht eingeschaltet und war sehr langsam unterwegs. Immer wieder geriet sie mit ihrem Opel auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es mitunter zu gefährlichen Situationen, die nach derzeitigen Erkenntnissen allesamt glücklicherweise glimpflich ausgingen. Nachdem die Beamten des Reviers Lahr die ältere Frau schließlich stoppen konnten, wurde ihr im Anschluss an die Kontrolle die Weiterfahrt untersagt. Wer kann Angaben zur Fahrt der Seniorin machen oder wurde hierdurch gefährdet? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 2770.

