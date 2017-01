POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Willstätt, A 5 - In Schlangenlinien unterwegs

Eine Streife der Autobahnpolizei Bühl bemerkte am Donnerstagabend um 22.40 Uhr einen Mercedes-Benz, der die mittlere der drei Fahrspuren in Richtung Norden befuhr. Ausgeprägte Schlangenlinien ließen bei den Beamten den Verdacht aufkommen, dass sie gerade einem alkoholisierten Autofahrer folgten. Um den Benz-Fahrer anzuhalten, überholten die Polizisten. Dabei sahen sie bereits, dass der Fahrer seine ganze Aufmerksamkeit seinem Smartphone widmete, welches er vor dem Lenkrad in Händen hielt und bediente. Dass der 32-Jährige aufgrund dessen in Schlangenlinien fuhr, bestätigte sich bei der anschließenden Verkehrskontrolle. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ist die Folge.

Kehl - Alkoholisiert am Lenkrad

In der Straßburger Straße stoppten und kontrollierten Polizeibeamte am Freitag um 3.30 Uhr einen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige seinen Renault alkoholisiert durch die Nacht gesteuert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit und zieht eine entsprechende Anzeige nach sich.

Kehl, Sundheim - Tasche aus Auto gestohlen

Eine 24-Jährige parkte am Donnerstagvormittag ihren Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes 'Am Sundheimer Fort'. Ihre Handtasche legte sie unter den Beifahrersitz. Dass dieses vermeintliche 'Versteck' jedem Dieb bekannt ist, musste die Frau am frühen Abend feststellen, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam: Seitenscheibe eingeschlagen, Tasche weg.

Kehl - Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Eine 35-jährige Peugeot-Lenkerin wollte am Donnerstag um 14.30 Uhr zwischen Kehl und Bodersweier von der L 75 nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dass sie den Blinker bereits gesetzt hatte und abbremste, bemerkte ein nachfolgender 28-jähriger Alfa-Fahrer aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 8.000 Euro.

Oberkirch - Reifenplatzer mit Folgen

Fatale Folgen hatte ein Reifenplatzer für eine 35-jährige Autofahrerin am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr auf der B 28. Die Frau war mit ihrem VW-Golf von Appenweier kommend kurz vor dem Kreisverkehr Oberkirch-West, als der Reifen des linken Hinterrades platzte und der Wagen dadurch ins Schleudern geriet. Der Golf kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Mast einer Hinweistafel und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Die Frau blieb unverletzt, der VW musste abgeschleppt werden. Die unfallaufnehmenden Beamten notierten eine Gesamtsachschadenshöhe von 7.000 Euro.

