POL-OG: Bühl - Zwei Leichtverletzte

Offenburg (ots) - Auf der L84 gab es am Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr einen Frontalzusammenstoß. Ein Autofahrer war auf der L84 von Bühl kommend in Richtung Steinbach unterwegs und wollte an der Einmündung zur L85 nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW-Fahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Bergung der Unfallfahrzeuge war die Feuerwehr Bühl mit vier Fahrzeugen und 16 Helfern im Einsatz. Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell