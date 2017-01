POL-OG: Offenburg - Kurzzeitiges Verkehrschaos

Offenburg (ots) - Der Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lastwagen verursachte am Donnerstag gegen 15 Uhr am Offenburger Ei kurzzeitig ein Verkehrschaos . Ein Lastwagenfahrer wollte an der Offenburger Autobahneinfahrt in Richtung Norden von dem linken Fahrstreifen nach rechts einfädeln. Dabei übersah er einen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Polizei konnte schnell Entwarnung geben und die Fahrbahn wieder freigeben. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

