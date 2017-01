POL-OG: Gernsbach - Taschendieb greift zu

Gernsbach (ots) - Eine 80-jährige Frau hielt sich am Donnerstag gegen 11 Uhr als Kundin in einem Discounter in der Hillaustraße auf. Ihre Handtasche hatte sie in den mitgeführten Einkaufswagen gelegt. Als sie sich einen Moment dem Warenangebot widmete, griff ein unbekannter Dieb zu und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst an der Kasse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell