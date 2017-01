POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Gengenbach - Verhindert und geholfen Ein stark betrunkener Mann wurde von der Polizeistreife dabei beobachtet, wie er auf den Parkplatz der Benedikt-von-Nursia-Straße schwankte und in ein geparktes Auto einstieg. Als er den Streifenwagen erkannte, stieg er wieder aus und versuchte sich hinter den dortigen Altglascontainern zu verstecken. Die Beamten kontrollierten ihn. Aufgrund der eiskalten Temperaturen und der Gefahr einer Trunkenheitsfahrt nahmen sich die Polizisten dem Mann an und brachten ihn nach Hause.

Offenburg - Aufgebrochen Auf dem Parkplatz beim Hallenbad wurde am Mittwoch die Seitenscheibe der Fahrertür eingeworfen. Der Fahrer hatte seinen braunen Volvo gegen 20 Uhr dort abgestellt und bemerkte die eingeschlagene Scheibe gegen 23.45 Uhr. Entwendet hatte der Unbekannte Wanderschuhe und CDs im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Dieb geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Offenburg unter Telefon 0781/21-2200 in Verbindung zu setzen.

Offenburg - Zum Schutz Zum eigenen Schutz wurde am Mittwoch ein stark betrunkener Mann über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde zuvor als Tatverdächtiger wegen einer Körperverletzung auf der Wache in Offenburg ermittelt. Gegen 22.30 Uhr sollte er wieder entlassen werden. Schnell stellte sich heraus, dass der Betrunkene mit über zwei Promille und ohne festen Wohnsitz bei den eisigen Temperaturen stark gefährdet wäre. Zudem wurde bekannt, dass gegen ihn in verschiedenen sozialen Einrichtungen bereits ein Hausverbot besteht. Aus diesem Grund wurde er zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle untergebracht.

