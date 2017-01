POL-OG: Iffezheim - Bei Unfall verletzt

Iffezheim (ots) - Iffezheim - Bei Unfall verletzt

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Donnerstagmorgen gegen 05.15 Uhr ein Volvo-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel. Der 23 Jahre alte Unfallverursacher war auf der B500 aus Richtung Baden-Baden kommend unterwegs, als er an der Kreuzung zur L75 nach rechts abbog. Hierbei kam er auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal in den dort auf der Linksabbiegespur befindlichen Opel. Der 23-Jährige verletzte sich hierbei an der Hand. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

