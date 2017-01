POL-OG: Baden-Baden

Baden-Baden (ots) - Baden-Baden - Unfall beim Wenden

Beim Versuch auf dem Oberwaldparkplatz an der B500 ihr Fahrzeug zu wenden, übersah am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr eine Corsa-Fahrerin einen BMW-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Die Verursacherin verletzte sich hierbei schwer und musste ins Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Baden-Baden - Unfall mit Blechschaden

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwochabend ein Dacia-Fahrer auf einen stehenden Mitsubishi in der Moltkestraße auf. Bei dem Unfall gegen 18.30 Uhr notierten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden eine Schadenshöhe von rund 12.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

/nj

